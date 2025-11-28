元コメディアンの世志凡太（せし・ぼんた、本名・市橋健司＝いちはし・けんじ）さんが１８日午前９時１１分、老衰のため茨城・取手市の自宅で死去したことが２８日、分かった。９１歳だった。世志さんは１８歳から駐留軍キャンプ回りのバンドでアルバイト。ジャズバンド「原信夫とシャープス・アンド・フラッツ」のベース奏者として芸能活動を本格始動した。芸名は世界的トランペッターのルイ・アームストロングがヒットさせた