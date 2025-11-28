歌手の浜崎あゆみ（47）が28日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて29日に行われるアジアツアー上海公演中止を発表した。以下、発表全文「上海公演に関しまして、非常に苦しいお知らせをしなければならない事をお許し下さい。私達は、これまでの公演と同じように日本と中国のクルー総勢200名で協力し合い、五日間かけて上海のステージを本日組み終えましたが、午前に急遽公演中止の要請を受けました。自分の知識が無