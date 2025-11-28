ＤｅＮＡの坂本裕哉投手が２８日、横浜市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、７００万円アップの年俸４４００万円でサインした（金額は推定）。プロ６年目の今季は、キャンプで右足を痛めて出遅れたものの、貴重な左の中継ぎとして３５試合に登板し、４勝１敗４ホールドの成績を残した。勝ち試合での登板も増えるなど経験を重ねる中で「ピンチでも悪い緊張をしなくなり、ムダな力が入らなくなった」とメンタル面の成長も実感