指宿商業高校の生徒たちが、あさって30日高校で開かれる「指商デパート」のPRでMBCを訪れました。 指商デパートは、商品の仕入れから販売、決算まで全てを生徒たちが行う指宿商業高校の名物行事です。 地元でとれた野菜や果物のほか、地元の店と作ったオリジナル弁当などを販売し去年はおよそ5000人が訪れました。 35回目の今年のスローガンは、「IBUSHO万博 次世代へつなぐ日本一のおもてなしを」で外国人向