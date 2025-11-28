岡山県庁 岡山県の選挙管理委員会が、県内の政治団体の2024年の政治資金収支報告書を公表しました。 岡山県では県内の政党支部など提出義務がある1065の政治団体のうち1010団体が報告書を提出しました。全ての団体の収入の総額は約16億8700万円で前年より2.6％増えました。 政治資金パーティーについては29団体が記載し、収入の総額は約1億3170万円で前年のほぼ半分でした。 一方、全ての団体の支出の