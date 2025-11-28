LE SSERAFIM来日公演韓国の5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ル・セラフィム）が今月18日と19日に東京ドームで開催した来日公演には計8万人の観客が詰めかけ成功裏に終えた。「2025 LE SSERAFIM TOUR’EASY CRAZY HOT’ENCORE IN TOKYO DOME」と題した今回の公演。メンバーのKIM CHAEWON（キム・チェウォン）、HONG EUNCHAE（ホン・ウンチェ）、HUH YUNJIN（ホ・ユンジン）、KAZUHA（中村一葉）、SAKURA（宮脇咲良）は、赤