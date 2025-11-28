都心のマンション価格上昇が止まらない。不動産経済研究所発表の2025年10月度東京23区新築分譲マンションの平均価格は、1億5313万円で対前年同月比18.3％の上昇となった。東京メトロ千代田線「乃木坂」駅に直結する希少立地の「Brillia Tower 乃木坂」の第1期販売は20戸が即日完売し、平均価格は6億円を超えた。こうした超高額物件が価格上昇を牽引したとみられるが、要因はほかにもあるという――。不動産コンサルタント・岡本