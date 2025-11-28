ＮＹ金時間外取引４２２１ドル台に上昇も、ＣＭＥ障害のため現在取引停止中 東京時間11:15現在 ＮＹ金先物FEB 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝4221.30（+19.00+0.45%）