財務省、今年度国債発行計画見直し、６カ月短期国債と２年・５年債を増額 ２０２５年度国債発行計画の再度の修正を発表 超長期債の大幅な下落を受けて異例の見直しとなった６月に続き、補正予算決定に伴う国債増発に対応