日本時間１６時４５分に仏消費者物価指数（速報）（11月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 消費者物価指数（速報）（11月）16:45 予想0.1%前回0.1%（前月比) 予想1.0%前回0.9%（前年比) 実質ＧＤＰ（確報値）（2025年 第3四半期）16:45 予想0.5%前回0.5%（前期比) 予想0.9%前回0.9%（前年比)