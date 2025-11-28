メインシナリオ…高値圏でのもみ合いが続いている。押したところでは21日線にサポートされており、上昇基調で推移するとみられる。その場合の最初のポイントは、11月20日の高値9.203となる。ここ抜けてくると、2018年2月26日の高値9.293、9.500円の節目、2015年8月7日の高値9.873などがターゲットとなりそうだ。 サブシナリオ…一方、下落した場合は、転換線の9.078、9.000円の節目、11月14日の安値8.937などを試す