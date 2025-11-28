メインシナリオ・・・このところの上昇で短期のトレンドは上向きとなっている。27日に3日以来の高値水準となる0.5732ドルまで一時上昇しており、10月31日の高値0.5745ドルを上抜き、一目均衡表の雲の下限の0.5759ドルも上抜けば、10月29日の高値0.5802ドルや10月9日の高値0.5806ドルを試す可能性がある。10月9日の高値0.5806ドルを上抜くようであれば、10月6日の高値で一目均衡表の雲の上限でもある0.5845ドルが上値の目標になる。