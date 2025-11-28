韓国の李赫駐日大使（左）と面会する小泉防衛相＝28日午前、防衛省小泉進次郎防衛相は28日、韓国の李赫駐日大使と防衛省で面会し、日韓、日米韓の防衛協力を進展させることが重要だとの認識を共有した。面会後、李氏は日韓防衛当局間での交流見送りが相次いだことも話題に上ったと明らかにし「交流はこれから着実に進んでいく。韓日の安全保障における協力は、時代の流れに合っている」と述べた。両氏は担当閣僚や部隊間など、