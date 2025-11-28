ヤクルト・山田哲人内野手（３３）が２８日、東京都内で契約更改交渉に臨み、現状維持の５億円でサインした。今季が２０２１年から結んでいる７年契約の５年目で来季が６年目となる。（金額は推定）「今年だけじゃなくこの２、３年すごい悔しい思いをしてる。残念な結果だったかなと思います」と猛省した。プロ１５年目の今季は、負傷離脱もあり１０８試合の出場で打率・２３１、１２本塁打、３７打点。７月３０日・ＤｅＮＡ