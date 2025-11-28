婚活サバイバル番組「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン1でバチェロレッテ役を務めたモデルの福田萌子（38）が28日、インスタグラムのストーリーズを更新。血の繫がっていない弟との関係について言及した。シングルマザーとして1児を育てる福田は、自身の弟や親友らとともに我が子の七五三を祝った“家族写真”をアップし、「血縁関係は、私たちの人生に影響を与える大切な繋がりのひとつですが血の繋がりだけでは決まら