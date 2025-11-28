DASH島番組30年の歴史で初めての造船計画！約11ヶ月にわたる沖縄伝統木造帆船サバニ作りがいよいよ最終章！航海の安全祈願をすませ城島・松岡・慎太郎がいざ海原へ！大航海することができるのか！？DASH村25年目の米作りはついに完結編！番組30周年で人生初VS15年ぶりのペアで餅つきを！令和のスパルタ餅つきに若手大苦戦！餅に合わせる味つけは慎太郎がサプライズで準備！ヤギの乳から何を作るのか？