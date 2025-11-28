メガチップスがこの日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を９０億円から１１５億円（前期比２．１倍）へ上方修正し、あわせて期末一括配当予想を２１０円から２５０円へ引き上げた。保有するＳｉタイム＜SITM＞株式４０万株を売却したのに伴い、１５０億円の投資有価証券売却益を特別利益として計上することなどが要因。なお、売上高４２０億円（同０．８％減）、営業利益３０億円（同３７．０％増）は