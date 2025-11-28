日経平均株価 始値50218.96 高値50258.25 安値49989.54 大引け50253.91(前日比 +86.81 、 +0.17％ ) 売買高18億9677万株 (東証プライム概算) 売買代金4兆6995億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は86円高と4日続伸、一時5万円割れも堅調推移 ２．前日の米国は感謝祭で休場となり、やや手掛かり