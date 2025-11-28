ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤¬28Æü¡Ê¶â¡Ë¡¢¡ØOSAKA B.L.U.E FESTA 2025-26¡Ê¥Ö¥ë¥Õ¥§¥¹¡Ë¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËAsue¥¢¥êー¥ÊÂçºå¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëSV¥êー¥°ÃË»ÒÂè11Àá VCÄ¹Ìî¥È¥é¥¤¥Ç¥ó¥ÄÀï¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ Âçºå£Â¤ÎVALUES¡ÊÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¡¦¹ÔÆ°»Ø¿Ë¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¥«¥éー¤Ç¤¢¤ëBLUE¤Î