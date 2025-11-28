映画『ふたりで終わらせる／IT ENDS WITH US』の撮影中の出来事を巡り、ジャスティン・バルドーニと泥沼裁判を繰り広げているブレイク・ライヴリーが、珍しく夫ライアン・レイノルズとのデート写真を公開した。裁判を巡っては、テイラー・スウィフトとヒュー・ジャックマンの関与を示唆する証拠が新たに提出された。【写真】ブレイク・ライヴリー、夫ライアン・レイノルズとデートセルフィーを投稿現地時間11月26日、ブレイ