◇カシオワールドオープンゴルフトーナメント 2025 2日目(28日、高知)プロ野球やMLBで活躍した松坂大輔氏が国内男子レギュラーツアーに初参加、2日目の12ホール終了後に左足ふくらはぎ肉離れのため棄権となりました。主催者推薦のアマチュアとして出場の松坂氏は27日の第1ラウンドでは、4バーディー6ボギーで2オーバーの74となり、108人中96タイで終えました。初日の16番のティーショットでボールを右に曲げ、坂を上っているときに