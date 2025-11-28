2025年のメジャーリーグは、ナ・リーグ西地区の名門ドジャースが球団史上初の世界一連覇を達成して幕を閉じた。米データサイト『Baseball Reference』によると、今季は本拠地ドジャースタジアム全81試合の平均観客動員数が「4万9537人」を記録。無観客の短縮シーズン（2020年）を除いて、2013年から12年連続でメジャー30球団トップに立った。昨季は大谷翔平投手と山本由伸投手、