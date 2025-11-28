28日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万674枚だった。うちプットの出来高が6690枚と、コールの3984枚を上回った。プットの出来高トップは4万5000円の542枚（47円安70円）。コールの出来高トップは5万5000円の433枚（8円安27円）だった。 コールプット 出来