なでしこジャパンのニルス・ニールセン監督（５４）が２８日、国際親善試合カナダ戦（２９日、長崎・ピーススタジアム）の試合会場で公式会見を行った。来年３月に行われるアジアカップ（オーストラリア）前、最後の活動となる今回のカナダ戦。指揮官は「最高、最善の自分たちのバージョンを見せたい。自信を持って、オーストラリアでの（来年３月の）アジアカップを迎えられるように、準備ができていることを示したい。チーム