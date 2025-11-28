東京電力の柏崎刈羽原発に続き、北海道電力泊原発の再稼働についても新たな動きです。北海道の鈴木知事はきょう、再稼働を容認する考えを示しました。北海道議会で、泊原発の再稼働について見解を求められた鈴木直道知事。北海道鈴木直道 知事「原発の活用は当面、取りうる現実的な選択と考えている」泊原発3号機が新規制基準に適合していると認められたことや、道内の電気料金が全国的にも高い水準であることを踏まえ、「