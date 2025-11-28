環境省はクマ被害対策に34億円を計上した。14日に関係閣僚会議で決定した対策パッケージに基づき、国による個体数調査や、狩猟免許保有者を公務員として任用する「ガバメントハンター」などの施策を進める。クマ被害対策の予算としては過去最大規模。内訳では自治体への交付金が28億円で、ガバメントハンターの人件費や、今年9月に始まった緊急銃猟の実施費用、電気柵やクマスプレーといった資機材購入費などが対象。2分の1だ