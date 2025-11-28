記者会見後に撮影に応じる井岡一翔＝28日、東京都目黒区の志成ジムボクシングで世界5階級制覇を目指してバンタム級に転向した井岡一翔が、12月31日に東京・大田区総合体育館でマイケル・オルドスゴイッティ（ベネズエラ）と世界ボクシング協会（WBA）同級挑戦者決定戦を行うことが決まった。所属する志成ジムが28日、発表した。WBA9位の井岡は都内で記者会見し「バンタム級に上げて、強くなったと思われないと意味がない。いい