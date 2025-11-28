ＤｅＮＡの坂本裕哉投手が２８日、横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、７００万増の４４００万円でサインした。（金額は推定）球団からは「中継ぎの軸で頑張ってほしい」と言葉をかけられたといい、「現状、左は僕しかいない。良い結果を出せるように」と決意した。今季は３５試合に登板し、４勝１敗。防御率３・１６だった。キャンプで離脱したことによって開幕１軍から外れ、さらにシーズン中にも２軍再調整になる