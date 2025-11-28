日本ラグビー協会の土田雅人会長が２８日、都内で取材に応じた。男子日本代表は１日から「リポビタンＤツアー２０２５」で欧州遠征４試合を戦い、１勝３敗。世界ランク１位の南アフリカ（７●６１）や同４位のアイルランド（１０●４１）など強豪には大敗したが、ウェールズに２３―２４で惜敗、ジョージア戦は２５―２３で制した。現地観戦した土田会長は「着実に、力をつけているのは間違いない」と４連戦を評価した。エデ