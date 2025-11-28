ステーキ宮は、2025年12月1日から31日までの間、チラシに付いた優待券または公式HP該当ページを提示した人を対象とした、『歳末大感謝祭』を実施する。第1弾から第3弾までに分けて実施し、各期間、異なる商品を割引価格で提供。さらに全期間、小学生以下はドリンクバーが無料になる。ステーキ宮は今年で50周年を迎えた。2025年は11月9日までに計600万人が来店。これを機に、感謝の気持ちを込めた『歳末大感謝祭』を実施することに