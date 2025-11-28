大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道が28日（金）、『GO!GO!VOREAS リクルートスタッフィングシート ご招待キャンペーン」を開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 キャンペーンが行われるのは、12月27日（土）と28日（日）に北海きたえーるで開催されるSVリーグ男子第8節 東レアローズ静岡戦。当日はオフィシャルトップパー