ロッテの木村優人投手が２８日、契約更改交渉に臨み、６００万円から約３・３倍増の年俸２０００万円でサインした（金額は推定）。プロ２年目の今季は開幕１軍入りを果たし、３月３０日のソフトバンク戦ではリリーフ登板でプロ初白星を挙げた。１軍デビューから５試合１０イニング連続無失点を記録するなど救援で結果を残すと、シーズン中盤からは先発へ。９月２４日の西武戦で初完封勝利を挙げるなど、飛躍の１年となった。