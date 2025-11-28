Ｋ―ＰＯＰ５人組ボーイズグループ「ＥＰＩＣＴＲＡＶＥＬＳ」（ＥＰＴＳ）が２８日、日本で初のミニアルバム「Ｈａｒｍｏｎｙ」のリリースを記念したお披露目ライブイベントを都内で開催した。日本で初めてのお披露目イベント。アインは「今日は特別なイベント。羽田空港に来られてわくわくでした。これから僕たちが始まる感じ。すごくうれしい」と笑顔で喜んだ。ＥＰＴＳは、Ｋ―ＰＯＰで活躍してきた実力派アーティスト