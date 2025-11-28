ホストで実業家のROLAND（ローランド・33）が28日、自身のインスタグラムを更新。フォロワーに協力を呼びかけた。ローランドはストーリーズで「フォロワーの皆様にお願いがあるんですが」と書き出し、スパイクの写真をアップ。「ヴェイパー4のオレンジの新品持ってる方いたら売ってくれないでしょうか？」と呼びかけた。そして「どこ探してもオレンジ売って無いんです」と告白。「高校時代履いてた思い出のスパイクとして自