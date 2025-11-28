献血（資料） 岡山県赤十字血液センターによりますと、11月に入り岡山県など中国・四国地方で輸血用血液製剤の使用量が急増しています。 移動採血車を追加するなどして献血の協力依頼を行っていますが、インフルエンザ流行の影響などで、輸血使用量の増加分に合わせた献血者を確保できていません。 特にAB型の輸血使用量が増加しており、この状況が続けば通常の在庫量の約６割まで減少する見込みです。 岡山県