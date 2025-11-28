第2日、3番でアプローチショットを放つ穴井詩。通算6アンダーで首位＝宮崎CCツアー選手権リコー杯第2日（28日・宮崎県宮崎CC＝6543ヤード、パー72）ツアー通算6勝の穴井詩が1イーグル、5バーディー、2ボギーの67をマークし、通算6アンダーの138で13位から首位に浮上した。1打差の2位に鈴木愛と岩井明愛が並んだ。通算4アンダーの4位に古江彩佳、岩井千怜がつけた。3アンダーの6位は阿部未悠と申ジエ（韓国）で、2アンダーの8位