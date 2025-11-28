公開練習で調整するフィギュアスケート女子の中井亜美＝千葉県船橋市フィギュアスケート女子で17歳の中井亜美（TOKIOインカラミ）が28日、千葉県内の練習拠点で取材に応じ、来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪へ「夢から目標に変わっている。（初代表に）選ばれたい気持ちはもちろんある」と意欲を語った。10月にグランプリ（GP）シリーズ初出場優勝を果たした新潟市出身の新星。注目度の高さを示すように約60人の報道陣が集ま