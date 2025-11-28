オークションサイトで、歌川国芳の浮世絵の木版画などと称して偽物を販売したとして、警視庁神田署は28日までに、詐欺の疑いで、福島県富岡町、会社員野々山勝章容疑者（53）を逮捕した。東京電力ホールディングスによると、同社福島復興本社の社員。署によると、代表作「相馬の古内裏」や弟子の月岡芳年の作品として出品されており、自宅のプリンターで作品の画像データを印刷して偽物を作成していたとみられる。サイトの容疑