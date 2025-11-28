警察庁は28日、匿名・流動型犯罪グループ（匿流）対策として、2025年度補正予算案に22億5千万円を計上した。全国警察から集まった捜査情報を人工知能（AI）で解析するシステムを構築し、人物相関図を作成。交流サイト（SNS）上の投稿を分析するツールも使い、中核的な人物を特定する。クマ被害対策には4億8千万円を計上。13道府県警にライフル銃計44丁を配備し、駆除態勢を強化する。単独でテロを計画し実行するローンオフェ