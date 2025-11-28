SKE48の元メンバーで、現在はソロアーティストとして活躍する野島樺乃が、デジタルシングル『ADORABLE』をリリースした。4月にソロデビューしてから3作目の楽曲は自身初のラブソング。これまで数多くの恋愛ソングを歌ってきた彼女が、自分自身で書き綴った恋愛の形とは？◆誰もが経験する“名前のない瞬間”ーー今作は恋愛ソングですが、ソロとしては初めてというのは意外でした。野島樺乃（以下、野島）：SKE48やet-アンド-に所属