物価の高騰が日常生活に大きな影響を与える中、その余波は思わぬ形で“歯医者”にも及んでいます。全国でコンビニよりも数が多い歯科医院が抱える悩み、そして歯科医療の現場で今、起きている異変とは。「本日は4670円になります」（※2割負担）石川・小松市西軽海町にある野田歯科・矯正医院には、午前中から歯の治療などのため多くの患者が訪れていました。「ちょっと高くなっているね、前から見ると。他の歯医者さんも全部高い