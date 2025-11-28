ドラマ『フェイクマミー』（TBS系）に出演中の向井康二がInstagramを更新し、劇中で共演するいろはを演じる池村碧彩とのオフショットを公開した。 参考：波瑠×川栄李奈は実は似ている？『フェイクマミー』の“きれいごと”だけにしない面白さ 投稿された写真には、ソファに寄り添いながら楽しげにポーズを決める2人の姿が写されている。向井はピースサインで腕をまわし、池村は白いブランケット