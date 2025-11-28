職場に幼稚な人がいたらどう対応すればいいか。転職ライターの安斎響市さんは「正論を振りかざせば目の前の相手を黙らせることはできるが、それは一時的なもので、いずれは自分を突き刺す刃になる。回りまわって、結局は自分自身が損をする」という――。※本稿は、安斎響市『1％の気くばり』（大和書房）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Atstock Productions※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Atstock Pro