カタール・デューティーフリーは、カタール・ハマド国際空港にPOP MARTストアをオープンした。同ブランドは中東へは初出店となる。POP MARTのキャラクター関連商品を取り扱うほか、旅を題材にした新シリーズ「Twinkle Twinkle Wonderful Journey Series」も販売する。カードホルダー、U字型トラベルピロー、トラベル収納ポーチ、クロスボディバッグなどをそろえ、購入特典としてカタール限定ブランケットを用意する。場所はハマド