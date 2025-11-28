ミーシャが、イーヴル・ニードルとビーマイフィアスコを迎えたコラボレーション楽曲「Burning Fire」をリリースした。 （関連：注目株・Natsudaidaiが放った“新世代ポップス”初ワンマンで示したユニットの現在地、さらなる飛躍の予感） 本楽曲は、ミーシャとビーマイフィアスコによるコラボレーションEP『Aura Gold』からの先行シングル。ミーシャとイ