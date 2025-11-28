11月末時点で、ブラジル１部リーグに所属する20クラブ中８クラブが外国人指揮官のもとにあり、そのうち６人がアルゼンチン人で、さらにうち３人がかつて世界に名を馳せた元ストライカーだ。 例えばサンパウロを率いるエルナン・クレスポ（50歳）は、リーベル・プレートでキャリアをスタートさせ、パルマ、インテル、チェルシーといったトップクラブでゴールを量産。アルゼンチン代表としても長く第一線で活躍した後、2012