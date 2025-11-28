あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「ちょっと待って」の略語は？「ちょっと待って」の略語はなんでしょうか？ヒントは、3文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「ちょえ」でした！ちょえは、2022年半ば頃に若者の間でトレンド化した言葉です。どうして「ちょて」じゃないの…？