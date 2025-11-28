コミュニケーションのすれ違いをなくすためにはどうすればいいか。早稲田大学名誉教授の内田和成さんは「『言葉』だけのコミュニケーションで、互いの主観の違いを理解するのは、なかなか難しい。『何がどうズレているのか』を可視化し、互いにそれを認識できるようにするには、『情報理論の図』を用いるといい」という――。※本稿は、内田和成『客観より主観“仕事に差がつく”シンプルな思考法』（三笠書房）の一部を再編集し