元ヤクルト監督の真中満氏（54）が古田敦也氏（60）のYouTubeチャンネル「フルタの方程式」に出演。2027年シーズンからセ・リーグでも導入されるDH制で“不滅”となりそうなある記録に注目した。大谷翔平のような二刀流でもない限り、投手が打席に立たなくなるので、DeNA・三浦大輔氏とヤクルト・石川雅規が持つ投手でプロ1年目から24年連続安打の日本記録は破られないものとなる。投手が打席に立たないことで、代打にも影響