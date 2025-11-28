プロ野球・巨人は28日、オコエ瑠偉選手を自由契約とすることを発表しました。この退団は双方合意のもとに決定されたということです。発表によりますと、来季以降の契約について話し合いを重ねたところ、オコエ選手が海外の球団を含めた他球団でプレーできるチャンスを設けた方が本人にとっていいという結論に達したということです。そのため、11月末にNPBに提出する全保留者選手名簿にオコエ選手の名前を記載しないことが決定しま